Serie D, risultati e classifica: l’Acr Messina non va oltre il pari contro il Roccella, la Cittanovese strapazza la Nocerina, strepitosa vittoria per il Città di Messina a Locri [FOTO]

12 dicembre 2018 16:26

Serie D, risultati e classifica: la corazzata Bari affonda il Troina, il Messina non va oltre il pari contro il Roccella, sconfitta per la Palmese contro la Turris, tre punti per la Cittanovese. Strepitosa vittoria per il Città di Messina a Locri

Serie D, risultati e classifica- Il Bari prosegue la corsa verso la Serie C: ennesima vittoria contro il Troina (1-0). L’Acr Messina non va oltre lo 0-0 al “Franco Scoglio” contro il Roccella, strepitosa vittoria per il Città di Messina a Locri. Sempre più secondo in classifica la Turris, vittoria contro la Palmese. Tre punti per la Cittanovese, l’Acireale, il Castrovillari ed il Marsala.

RISULTATI:

Acireale- Gela 2-1

Bari- Troina 1-0

Castrovillari- Igea Virtus 1-0

Cittanovese- Nocerina 3-1

Locri- Città di Messina 1-2

Marsala- Portici 2-0

Messina- Roccella 0-0

Sancataldese- Rotonda 0-1

Turris- Palmese 3-0

LA CLASSIFICA