23 dicembre 2018 16:32

Serie D, risultati e classifica, il Girone I continua a regalare grande spettacolo ed emozioni: il Messina non va oltre il pari contro l’ultima in classifica, impresa del Roccella a Bari, pari per la Cittanovese, sconfitta per il Città di Messina

Serie D, risultati e classifica- Passo falso per il Bari del presidente De Laurentiis: impresa del Roccella che ha strappato un pareggio inaspettato al San Nicola. Facile successo davanti al pubblico amico per il Castrovillari contro il Città di Messina, dominio del Gela contro il Locri, fa valere il fattore campo la Turris contro Portici, solo un pareggio per il Messina contro l’ultima in classifica Rotonda. Pari per la Cittanovese contro il Troina.