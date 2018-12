Serie C, risultati e classifica. Scoppola per la Reggina, la Cavese vince 3-0 al Granillo [FOTO]

12 dicembre 2018 22:00

Serie C, risultati e classifica: sconfitta al Granillo per 3-0 per la Reggina contro la Cavese. Vittoria in casa del Rende contro il Rieti

Serie C, risultati e classifica– Scoppola della Reggina al Granillo contro la Cavese: 3-0 netto per gli ospiti. Gli amaranto restano in zona play out. Il Rende resta secondo in classifica grazie alla vittoria contro il Rieti. La Vibonese torna senza punti da Monopoli. La Juve Stabia resta prima: vittoria a suon di gol con la Sicula Leonzio.

RISULTATI:

Catanzaro- Viterbese RINVIATA

Juve Stabia- Sicula Leonzio 4-0

Siracusa- Casertana 0-0

Paganese- Matera 2-2

Potenza- Trapani 1-1

Reggina- Cavese 0-3

Catania- Virtus Francavilla 1-0

Monopoli- Vibonese 1-0

Rende- Rieti 2-1

LA CLASSIFICA