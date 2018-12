26 dicembre 2018 16:25

Serie C, risultati e classifica. Straordinaria Reggina, 6-0 contro il Matera beretti. Brutta sconfitta per il Catanzaro a Trapani per 2-1

Serie C, risultati e classifica- Una Reggina straordinaria batte facilmente il Matera beretti per 6-0. La svolta societaria con la fuoriuscita di Praticò ha dato la svolta agli amaranto, i quali si trovano al settimo posto in piena zona play off. Brutta sconfitta per il Catanzaro, i calabresi perdono 2-1 a Trapani.

RISULTATI:

Casertana- Sicula Leonzio 1-2

Cavese- Bisceglie 2-0

Matera- Reggina 0-6

Trapani- Catanzaro 2-1

Vibonese- Potenza

Virtus Francavilla- Juve Stabia

Viterbese- Paganese

Siracusa- Monopoli

riposa: Rende

CLASSIFICA: