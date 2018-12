16 dicembre 2018 18:46

Serie C, risultati e classifica: la Reggina vince 1-0 contro la Casertana, il Trapani vince contro il Rende. Pari della Vibonese contro la capolista Juve Stabia

Serie C, risultati e classifica- La Reggina (che deve fare i conti anche con i grossi problemi societari) vince contro la Casertana in trasferta per 1-0. La squadra di Cevoli, con una prova superba, riesce a portare a casa i 3 punti riuscendo a migliorare una classifica deficitaria. Pari della Vibonese contro la capolista Juve Stabia, il Rende torna senza punti da Trapani. Il Catania pareggia contro la Suicula Leonzio.

RISULTATI:

Rieti- Bisceglie 1-0

Vibonese- Juve Stabia 1-1

Viterbese- Potenza 1-0

Casertana- Reggina 0-1

Cavese- Monopoli 1-1

Trapani- Rende 1-0

Virtus Francavilla- Paganese 1-0

Sicula Leonzio- Catania 0-0

CLASSIFICA