Serie B, risultati e classifica: scoppola Crotone, sconfitta 3-0 dallo Spezia. Pari del Cosenza contro la Salernitana [FOTO]

27 dicembre 2018 22:55

Serie B, risultati e classifica: crisi infinita del Crotone, sconfitta in casa per 3-0 dallo Spezia. Pari al Marulla per il Cosenza di Braglia contro la Salernitana

Serie B, risultati e classifica- Il Crotone non sa più vincere ed il cambio di allenatore non ha fatto altro che peggiorare la situazione. Gli squali, partiti ad inizio del campionato con l’ambizione di tornare subito in Serie A, è in una situazione di classifica pericolosissima: è 2 punti dall’ultimo posto. Il 3-0 dello Spezia contro la squadra di Oddo la dice lunga sulla crisi della società di Vrenna. Pari in casa per il Cosenza contro una buona Salernitana: la squadra di Braglia muove la classifica e sale a quota 18 punti.

RISULTATI