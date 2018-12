23 dicembre 2018 17:06

Serie B, risultati e classifica: colpaccio del Cosenza a Venezia, Zenga nei guai. Un Lecce corsaro balza al secondo posto

Serie B, risultati e classifica- Spettacolo nella giornata valida per la 17^ giornata del campionato di Serie B. Vola il Lecce che conquista tre punti d’oro contro il Padova: i pugliesi balzano al secondo posto in classifica. Colpo grosso del Cosenza a Venezia: vittoria per 1-0 e balzo in classifica.

RISULTATI SERIE B

Cremonese- Carpi 1-2

Livorno- Verona 0-0

Salernitana- Foggia 1-0

Cittadella- Perugia 2-2

Lecce- Padova 3-2

Venezia- Cosenza 0-1

LA CLASSIFICA