Serie B, risultati e classifica. Ennesima sconfitta per il Crotone, 3-2 ad Ascoli: adesso si fa dura! [FOTO]

30 dicembre 2018 17:24

Serie B, risultati e classifica: ancora una sconfitta per il Crotone. Il cambio dell’allenatore non porta nessuna reazione, 3-2 ad Ascoli. Il Cosenza riposa

Serie B, risultati e classifica- Dopo il pareggio del Foggia contro il Verona si sono disputate le altre partite di Serie B. Il Palermo continua a vincere, successo esterno dei rosanero contro il Cittadella. Dopo l’addio con Oddo ed il ritorno di Stroppa, altra sconfitta in trasferta per il Crotone, 3-2 ad Ascoli. Per i calabresi si fa dura: è a soli due punti dall’ultimo posto in classifica. Tutto facile per la Cremonese contro il Perugia, grande rimonta del Pescara contro la Salernitana. Pareggio tra Venezia e Carpi.

RISULTATI

Foggia-Verona 2-2

Ascoli- Crotone 3-2

Cittadella- Palermo 0-1

Cremonese- Perugia 4-0

Salernitana- Pescara 2-4

Venezia- Carpi 1-1

Benevento- Brescia 0-0

Livorno- Padova 0-0

Spezia- Lecce 0-0

LA CLASSIFICA