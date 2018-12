8 dicembre 2018 16:12

Serie B diretta LIVE: continua il programma della 15^ giornata del campionato cadetto, il Cosenza in trasferta contro lo Spezia

Serie B diretta LIVE- Continua il programma della 15^ giornata del campionato di Serie B: nel primo match colpo grosso del Palermo sul campo del Padova, in rete Trajkovski, Nestorovski e Rajkovic. Il Lecce sta giocando in casa contro il Perugia. Il Cosenza in trasferta contro lo Spezia, interessante anche il match tra il Venezia e l’Ascoli.

Risultati Serie B diretta live