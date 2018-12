Reggio Calabria, successo per “Sbarre in Festa”: in migliaia all’iniziativa natalizia organizzata dai commercianti [FOTO]

16 dicembre 2018 10:29

“Sbarre in Festa” conquista i reggini: successo per l’iniziativa organizzata dai commercianti di Via Sbarre Centrali a Reggio Calabria

Un ritorno alle antiche tradizioni ed un modo per invogliare i cittadini ad uscire dalle loro case e tornare a vivere la città. Queste le solide basi su cui i commercianti di Via Sbarre Centrali in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria hanno deciso di organizzare un evento adatto a grandi e piccini.

I negozi scendono in strada a suon di balli caraibici, sociali, karaoke e attività per bambini. A pochi giorni dalle festività natalizie non possono di certo mancare le “crispelle” e i prodotti tipici della nostra terra. Così l’iniziativa “Sbarre in Festa” ha conquistato il favore dei reggini che si sono recati in migliaia presso una delle vie più frequentate della città.

Nemmeno l’allerta meteo è riuscita a fermare le persone che avevano voglia di far festa tra le varie attività organizzate.

Tutti insieme, i negozi di Sbarre, hanno provveduto a creare nei reggini quell’entusiasmo che, da tempo, era andato perduto. La gente del posto è stata infatti felice di questo ritorno al passato, mentre i provenienti dalle altre parti della città non hanno potuto fare a meno di incuriosirsi e partecipare.