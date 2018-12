31 dicembre 2018 18:02

San Silvestro con tanta neve in Calabria. In Sila, nell’ultimo giorno dell’anno, e nei prossimi giorni si scateneranno vere e proprie bufere

Tanta neve in Calabria nella giornata di San Silvestro. In Sila, tra San Giovanni in Fiore, Camigliatello, Lorica e Trepidò, è tutto imbiancato. Le immagini ed il video della neve caduta sull’altopiano silano ci giungono grazie a Gianluca Congi, impegnato in ricerche ornitologiche sui monti della Sila, dove il taccuino dell’esperto ha segnato l’osservazione delle due rarissime cicogne nere svernanti, l’arrivo delle peppole e tante altre specie presenti nei boschi e nelle campagne.