Discarica a cielo aperto a San Saba: frigoriferi e televisori abbandonati sul lungomare [FOTO]

6 dicembre 2018 21:22

Ennesima discarica a cielo aperto a Messina, rifiuti ingombranti abbandonati in strada a San Saba: il consigliere Mario Biancuzzo sollecita interventi per il ripristino del decoro

Ennesima discarica a cielo aperto a Messina. Tra il lungomare di San Saba e la strada provinciale che collega la ss 113/dir con Capo Rasocolmo, un’area è stata presa di mira dai soliti incivili ed è stata utilizzata per l’abbandono di materiale di risulta, materiale edile, detriti, terra. Ci sono anche grossi frigoriferi e numerosi televisori abbandonati ai bordi della strada, lo segnala il consigliere della VI Circoscrizione Mario Biancuzzo, che allerta l’amministrazione affinché siano adottati provvedimenti tempestivi per ripristinare l’area. “Questi criminali continuano indisturbati ad inquinare l’ambiente martoriando il territorio, disseminando dove capita rifiuti ingombranti e materiale proveniente sicuramente da lavori di cantiere realizzati in nero”- commenta Biancuzzo-. Nella gallery le immagini scattate sul posto dal consigliere.