Reggio Calabria, avviati i lavori di messa in sicurezza del costone Sant’Elia a Palmi [FOTO]

13 dicembre 2018 17:29

Reggio Calabria: a Palmi si terrà la messa in sicurezza del costone Sant’Elia. Si pensa ad un’analisi accurata per evitare ulteriori fenomeni franosi

In questi giorni il Comune di Palmi ha dato avvio all’Iter per la messa in sicurezza del costone del Sant’Elia ed il ripristino della strada verso la Marinella. Le operazioni avranno inizio con una fase di studio tecnico – scientifico dettagliato, dal quale responso si avrà contezza degli interventi necessari per la messa in sicurezza del costone. L’analisi avrà il compito di individuare la presenza del rischio di ulteriori fenomeni franosi. Dopo questa attenta ed approfondita sessione di saggi sarà il momento di procedere con il ripristino dello stato dei luoghi. In tal senso, la fase di indagine sul terreno sarà fondamentale per poi intervenire operativamente e restituire alla fruibilità un luogo tra i più belli d’Italia, operando interventi che possano scongiurare il rischio di ulteriori frane. Le indagini saranno svolte dal Geologo Prof. Rocco Dominici, docente presso il dipartimento di Geologia,Ecologia e Scienze della Terra presso l’Università della Calabria. Il progetto sarà svolto in collaborazione proprio con l’Unical, oltre che con l’Università della Sapienza di Roma.

«Abbiamo deciso di approcciarci al problema in modo deciso ed approfondito, verificando le criticità dell’area con l’obiettivo di scongiurare la possibilità di nuove frane mediante interventi a lungo termine, prima di procedere alla ripristino dei luoghi – spiega il sindaco Giuseppe Ranuccio – Quest’ultima sarà una fase successiva, che verrà dopo la certezza della sicurezza dell’area. Capiamo l’importanza dell’accesso alla caletta, ma vista la delicatezza del tema non possiamo permetterci di agire con fretta e superficialità. Siamo impegnati giornalmente per la tutela e la messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del nostro territorio, per consentire la completa e sicura fruibilità di tutto il nostro patrimonio naturalistico».