Reggio Calabria: il 26 dicembre la Tombolata Benefica

17 dicembre 2018 23:00

Anche quest’anno la Tombolata Benefica organizzata da Incontriamoci Sempre, giunta alla sua dodicesima edizione, avrà luogo presso l’Auditorium “Don Orione”, a S.Antonio, che porta il nome di colui che rappresentò la speranza di rinascita per la nostra città, dopo il nefasto terremoto del 1908, accogliendo tantissimi orfani e che, proprio in questa occasione, ne verrà ricordata la grandezza, a 110 anni di distanza dai fatti. Appuntamento, dunque, il 26 Dicembre 2018, giorno di S.Stefano, per la classica Tombolata Benefica, la più importante del Sud per qualità e quantità di premi, grazie anche alle Aziende Nazionali, in particolare Calabresi, che, con il loro aiuto, permettono di dar vita, attraverso il tradizionale gioco natalizio, alla raccolta fondi da destinare alle attività sociali, di beneficenza e di volontariato che la nostra Associazione svolge da tanti anni con amore e passione. Confermato, ed attesissimo, l’altro appuntamento classico delle feste, il “Treno della Befana”, che partirà il 6 Gennaio da Reggio Calabria Centrale alle ore 10,40 con arrivo a S.Caterina alle ore 10,47. Per chi volesse seguire in treno la Befana, che per l’occasione sarà scortata dai volontari dell’Associazione Nazionale Protezione Civile “Le Aquile” Reggio Calabria e dal gruppo di Animazione, l’appuntamento è nell’atrio della Stazione Centrale di Reggio Calabria a partire dalle ore 10,00. Arrivata, poi, a S.Caterina, la Befana sarà accolta da un bellissimo pony con calesse, e distribuirà giocattoli e dolciumi per la gioia di tanti bambini . L’Evento “Il Treno della Befana” verrà presentato in conferenza stampa, con la descrizione di tutti i dettagli dell’organizzazione, Giovedì 3 gennaio alle ore 11,00 presso la Presidenza del Consiglio Comunale a Palazzo S.Giorgio, a Reggio Calabria. In tale occasione, sarà anche presentata la visita ai bambini ricoverati al reparto di Pediatria dell’Ospedale Riuniti di Reggio Calabria del 5 Gennaio 2019, per la consegna dei Giocattoli.