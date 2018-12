Reggio Calabria: inaugurazione della nuova sede di Recosol a Caulonia [FOTO]

21 dicembre 2018 12:28

Il 28 dicembre 2018 sarà inaugurata la nuova sede di Re.co.sol.- Rete dei Comuni Solidali, sita al numero 19 di Piazza Bottari, a Caulonia Marina. La sede legale di Re.co.sol. si trova al comune di Carmagnola, in provincia di Torino e altre sedi operative sono dislocate in Italia.

Una sede operativa si trova a Gioiosa Ionica in un immobile confiscato alla ‘ndrangheta, un’altra a Cinquefrondi presso la mediateca comunale e adesso una si trova anche a Caulonia, sede capofila del distretto socio-sanitario col quale la Rete dei Comuni Solidali ha avviato una collaborazione che potrà avere ricadute benefiche sul territorio. Il comune di Caulonia è socio della Rete dei Comuni Solidali da molto tempo e l’apertura di una nuova sede proprio nella cittadina della Locride rappresenta un passo importante per rende più capillare la presenza sul territorio. Giovanni Maiolo, legale rappresentate della Rete dei Comuni Solidali, e l’intero coordinamento Re.co.sol., invita tutta la cittadinanza a partecipare al taglio del nastro ed inaugurazione della nuova sede che si svolgerà alla presenza del sindaco di Caulonia, Caterina Belcastro, venerdì 28 dicembre 2018, alle ore 18:30. A seguire verrà offerto a tutti i presenti un buffet.