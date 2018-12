Reggio Calabria: per Natale raccolta fondi dell’Associazione Centaurea Onlus per aiutare i bambini in difficoltà [FOTO]

13 dicembre 2018 16:07

Reggio Calabria: l’Associazione Centaurea Onlus tramite la raccolta fondi sostiene i bimbi in difficoltà della Casa – famiglia “Villa Betania”

Ritorna anche quest’anno la raccolta fondi destinata per sostenere i bambini in difficoltà grazie ad un progetto dell’associazione Centaurea Onlus di Reggio Calabria. Per sostenere la raccolta basta acquistare con una minima offerta di 15€ per la confezione con 3 sfere di cioccolata fondente e di 12€ per il babbo natale (al latte) e l’omino di neve (fondente), meravigliosi manufatti in finissimo cioccolato. I manufatti sono stati realizzati da un noto laboratorio di pasticceria cittadino e possono essere idee originali per regali di natale sia per bambini che per adulti.

Con il ricavato verranno donati generi di prima necessità, farmaci non sovvenzionati dal SSN, abiti e scarpe ai piccoli ospiti della Casa – famiglia “Villa Betania” di Reggio Calabria ed alimenti a famiglie con bambini in condizioni disagiate.