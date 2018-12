Reggio Calabria: disagi per i lavori sul raccordo, sit in di protesta. Cuzzocrea: “cittadini esasperati” [FOTO e INTERVISTE]

5 dicembre 2018 14:50

Reggio Calabria, disagi per i lavori sul raccordo: “la situazione è insostenibile, serve chiarezza”

Si è tenuto questa mattina presso il piazzale Anas a Reggio Calabria, il sit in di protesta per denunciare il disagio dei cittadini a causa dei lavori che da settimane creano disagi sulla tangenziale a Reggio Calabria. Alla protesta hanno partecipato imprenditori e semplici cittadini. “Migliaia di automobilisti rimangono imbottigliati sulla tangenziale reggina condizionando la vita di studenti, lavoratori e semplici cittadini, costretti a percorrere un tratto di strada infernale che li separa dalla città, dagli ospedali cittadini e dalle scuole”, afferma ai microfoni di StrettoWeb, Andrea Cuzzocrea. “La situazione è insostenibile – afferma Giuseppe Falduto– il commercio è in difficoltà con questo blocco“. “Una gestione del cantiere totalmente insufficiente, non è accettabile che i cittadini subiscano tali disagi, serve chiarezza”, conclude Isidoro Alampi.