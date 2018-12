Reggio Calabria: perdita d’acqua da luglio in via Sbarre centrali [FOTO]

7 dicembre 2018 13:18

Reggio Calabria: la segnalazione di un lettore riguardo una perdita d’acqua in via Sbarre centrali

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione riguardo una perdita d’acqua presente da luglio a Reggio Calabria. Il lettore indignato afferma: “da luglio di quest’anno vi è una perdita d’acqua all’altezza del civico 54 di Via Sbarre centrali Vico Sant’ Anna e dopo innumerevoli solleciti di intervento ancora oggi nessuno è intervenuto da parte del comune per risolvere il problema. Faccio presente che la perdita continua di giorno in giorno ad aumentare con notevoli disagi ai pedoni che transitano in tale via”.