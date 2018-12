Reggio Calabria: copiosa perdita d’acqua in via Nazionale Pellaro [FOTO]

8 dicembre 2018 10:26

A Reggio Calabria milioni di metri cubi di acqua per uso umano si perdono lungo la strada, fiumara in via Nazionale

Da oltre venti giorni da una pozzetto idrico situato alla fine della traversa F di via Nazionale Pellaro, a Reggio Calabria, fuoriesce una fiumara di acqua per uso umano, che scorre lungo la strada per poi giungere davanti alla XV delegazione Municipale “Centro Civico” Cosimo Andrea”, ove insiste la sede distaccata dei Vigili Urbani.

“Nonostante le ripetute segnalazioni degli abitanti del posto– racconta Vincenzo Crea dell’Ancadic- incomprensibilmente ancora non si è intervenuti per riparare la condotta idrica e milioni di metri cubi di acqua si perdono, sotto gli occhi degli amministratori comunali, lungo la strada e nei pozzetti di raccolta delle acque piovane. I veicoli transitando schizzano l’acqua addosso ai pedoni, ai frequentatori della adiacente scuola media “Don Bosco”, che spesso finiscono dentro le pozzanghere. Dire che è una situazione vergognosa è dire poco”.