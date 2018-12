Reggio Calabria: perdita d’acqua da circa un mese ad Arangea [FOTO]

30 dicembre 2018 12:58

Reggio Calabria: la segnalazione di un lettore riguardo una perdita di acqua presente da diverso tempo ad Arangea

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione riguardo il degrado in cui versa la via Ravagnese Gallina II traversa ad Arangea (Reggio Calabria). Il lettore indignato afferma: “Spett/le Redazione di StrettoWeb, sono un residente di questa città in via Ravagnese Gallina II trav (Arangea). Ho 70 anni e sono altrettanti che abito in questa via e non so descrivere lo squallore e il degrado in cui la stessa è caduta. Da circa un mese, come da foto allegate, persiste una perdita di acqua potabile più volte mal riparata che ha, per conseguenza, creato più danni e disagi a noi residenti. Nonostante continue segnalazioni a chi di competenza e perfino al Sindaco, si è disatteso abbandonando il tutto facendo orecchie da mercante. Anche il Sindaco (il quale poverino impegnato a più importanti incombenze ed eventi ?!?, per me ritenute di secondaria importanza) non ha preso in mano la situazione per soddisfare queste esigenze che, secondo la logica, hanno la priorità assoluta. Con tanta rabbia, inveisco contro il sindaco, il quale si ricorda della traversa solamente nel periodo elettorale per chiedere voti. Qui il tempo sta passando e la situazione sta via via degenerando, tanto che i cittadini (sia residenti che non), stanno avendo difficoltà anche a transitare a piedi, in quanto la strada in questione non ha marciapiedi ed larga poco più di 5 metri. Spero che questa mia segnalazione sia da sprono a tutta la filiera burocratica di competenza in primis al Sindaco, invitandolo a venire sul posto e rendersi conto personalmente del degrado e ascoltare tutte le problematiche che stiamo riscontrando tutti noi residenti”.