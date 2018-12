Reggio Calabria: al Teatro Cilea in scena “Il Natale da inCanto per…” [FOTO e INTERVISTA]

15 dicembre 2018 21:00

Reggio Calabria: un Natale di solidarietà al Teatro Cilea, va in scena infatti “Il Natale da inCanto per…”, un’iniziativa dell’Istituto Comprensivo Statale “De Amicis Bolani”

Un Natale di solidarietà al Teatro Cilea di Reggio Calabria: va in scena infatti “Il Natale da inCanto per…”, un’iniziativa dell’Istituto Comprensivo Statale “De Amicis Bolani”, che questa sera si sta svolgendo grazie al Coro Doremì che si sta esibendo in concerto con “Singing that reaches your heart”, al Piccolo coro De Amicis con “Insieme si può” e infine con la prova teatrale degli alunni del “Bolani” con “il Fantasma di Canterville”, il celebre racconto umoristico giovanile di Oscar Wilde. Il professore Frascà ha aiutato nel riadattamento delle opere. Alla recita hanno collaborato le insegnanti di lettere dell’Istituto Comprensivo “De Amicis-Bolani”: la regia è stata curata dalla prof. Francesca Zaccone mentre la sceneggiatura dalle insegnanti Claudia Catanoso e Adriana Palumbo. Le offerte donate saranno devolute in beneficenza per finanziare il Progetto di Fisiatria per tutti i pazienti emofilici.

Reggio Calabria: al Teatro Cilea questa sera in scena “Il Natale da inCanto per…”, intervista alla Prof. Claudia Catanoso [VIDEO]