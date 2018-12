Reggio Calabria, al via il Mercatino di Natale dell’Area Grecanica [INFO UTILI]

1 dicembre 2018 12:30

A Reggio Calabria torna uno dei più bei mercatini natalizi d’artigianato a km 0: al vial il “Mercatino di Natale dell’Area Grecanica”

VII^ edizione di uno dei più bei mercatini natalizi d’artigianato km 0 d’Italia. Il Mercatino di Natale dell’Area Grecanica, nella sua edizione 2018, sarà ancor più sorprendente, ricco e variegato. Oltre quaranta stand di artigianato esporranno oggetti unici e deliziosi per tre giornate e tre serate di puro divertimento, shopping, degustazioni, balli e… beneficenza!

Infatti il 9 dicembre, in occasione del decimo anniversario dalla fondazione del Comitato Civico Pro Condofuri, è prevista una grande giornata di beneficenza il cui incasso sarà interamente devoluto all’associazione “Romana Messineo” di Reggio Calabria, da sempre impegnata nell’assistenza ai malati di Alzheimer e dei loro familiari.

La presidente dell’associazione, Lina Lizzio, sarà presente al Mercatino durante la serata per ricevere le donazioni volontarie di quanti vorranno contribuire. A pranzo, cena conviviale con malati e indigenti offerta dal Comitato Civico Pro Condofuri in collaborazione con l’Istituto Alberghiero Bova M. – Condofuri; la sera, dalle 20:00 in poi, dopo il taglio della torta offerta gratuitamente dal Comitato per i suoi dieci anni di attività, grande concerto di beneficenza in cui si esibiranno tantissimi artisti provenienti da Calabria, Puglia, Sicilia. Non mancheranno inoltre concerti anche nelle serate del sette e dell’otto dicembre, spettacoli per i più piccoli con artisti di strada, giocolieri, ventriloqui, mascotte. Non potete assolutamente mancare. Il programma completo è illustrato a seguire. Mercatino di Natale dell’Area Grecanica. L’ingresso è gratuito

CRONO-PROGRAMMA

(Gli orari potrebbero subire variazioni per questioni logistico-organizzative)

Venerdì 7 dicembre 2018

17:00 Inaugurazione del Mercatino di Natale dell’Area Grecanica ed apertura stand;

17:10 Laboratorio creativo su come creare un cesto in vimini;

19:00 Convegno sul tema: Terra dei Greci di Calabria, tra mare, montagna, arte, cultura, antichi mestieri e nuove prospettive. (saranno invitati tutti i sindaci dell’Area Grecanica, il direttore del Parco Naz. dell’Aspromonte dr. S. Tralongo, l’ex presidente del Parco, prof. G. Bombino, rappresentanti di associazioni di categoria e volontari impegnati nella valorizzazione del territorio);

21:30 “Le Muse del Mediterraneo” in concerto.

Sabato 8 dicembre 2018

15:00 Apertura stand;

15:30 L’Associazione “L’infanzia di Tom” presenta: “Caro Babbo ti scrivo”. Letterine a Babbo Natale;

16:00 Circo “La Baraonda”: ventriloquismo, sputafuoco, bolle di sapone giganti, baby dance, mascotte, zucchero filato, trampolieri, giocolieri, clown, etc.;

18:00 Spettacolo di balli sociali su e giù per il Mercatino;

19:30 Dimostrazioni e degustazioni culinarie a cura degli allievi dell’Istituto Alberghiero Bova M. – Condofuri;

21:30 “Behike Moro” in concerto.

Domenica 9 dicembre 2018

10:00 Apertura stand e laboratori per i bimbi;

12:30 Pranzo di beneficenza “Chi non mangia in compagnia, è avaro di allegria“, in collaborazione con l’Istituto Alberghiero Bova Marina – Condofuri. Il pranzo sarà offerto gratuitamente a malati (deambulanti o comunque in grado di raggiungere l’area del Mercatino), indigenti in genere, ospiti delle case di cura, ospizi, etc.;

15:30 Animazione bimbi a cura dell’associazione l’Infanzia di Tom;

16:30 Convegno: “Natale con i malati di Alzheimer” a cura di Lina Lizzio, presidente Associaz. “Romana Messineo” di Reggio Cal.;

18:00 Foto con Babbo Natale (chi vorrà, potrà comunque farsi ritrarre in foto durante l’intero periodo della fiera natalizia ;

18:30 “Mise en place” di un tavolo per cenone di natale a cura degli allievi dell’Ist. Alberghiero Bova M.-Condofuri

19:30 Degustazioni culinarie a cura degli allievi dell’Istituto Alberghiero Bova M. – Condofuri;

20:00 Taglio della Torta offerta gratuitamente dal Comitato Civico Pro Condofuri per i suoi 10 anni di attività;

20:10 Gran concerto di beneficenza “GRECANICA FOR ALZHEIMER”, il cui incasso sarà interamente devoluto all’associazione Romana Messineo, con la presenza di numerosi artisti; dalla Calabria: “Ciccio Nucera Band”, “Mimmo Cavallaro”, “Andrea Simonetta”, “Gabriele Albanese”, “Salvatore Braccio”, “Valentina Balistreri”; dalla Puglia: “Giancarlo Paglialunga”, “Rocco Nigro”, “Serena D’Amato”; dalla Sicilia: “I beddi di Sicilia” e tanti altri.

23:59 Gran finale e chiusura del Mercatino.