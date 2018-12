Reggio Calabria: Riccardo Cucchi presenta il nuovo libro Radiogol [FOTO e INTERVISTA]

6 dicembre 2018 22:16

Reggio Calabria, Riccardo Cucchi presenta il nuovo libro Radiogol: emozioni, gioie, dolori, retroscena

E’ stato presentato questa sera a Reggio Calabria a Palazzo Alvaro il nuovo libro del noto radiocronista, Riccardo Cucchi, dal titolo Radiogol. L’opera racconta i trentacinque anni di carriera trascorsi dall’autore nella squadra di “Tutto il calcio minuto per minuto”, la più longeva trasmissione della radio italiana, nella quale Cucchi è entrato in punta di piedi nel 1981, per poi diventare la prima voce dal ’94 in poi. Nelle duecentosessanta pagine del libro i lettori troveranno le emozioni, le gioie, le delusioni che gli ascoltatori hanno vissuto in occasione di tanti campionati mondiali e diverse Olimpiadi. Relatore e moderatore, il giornalista Rai Tonino Raffa, che, insieme con l’autore, ha fatto parte della storica pattuglia di “Tutto il calcio minuto per minuto”. Il dibattito è stato arricchito con la proiezione di filmati storici e con la riproposizione di alcuni brani delle radiocronache più celebri dell’autore, tra cui quella, indimenticabile, della finale di Berlino del luglio 2006, quando l’Italia di Marcello Lippi battendo la Francia ai rigori, conquistò il suo quarto titolo iridato.

Radiogol, il libro di Riccardo Cucchi tra emozioni e retroscena [VIDEO]