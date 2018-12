Reggio Calabria, lavori del ponte di Oliveto-Paterriti nuovamente bloccati: “dove sono finiti i selfie e le promesse di Falcomatà?” [FOTO]

18 dicembre 2018 18:02

Reggio Calabria, la segnalazione di un lettore riguardo le condizioni del ponte Oliveto/Paterriti

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione riguardo la condizione in cui versa il ponte Oliveto/Paterriti sul torrente Valanidi a Reggio Calabria. “Dopo circa 8 anni di lavori – afferma il lettore indignato – per un ponte che in paesi normali dovrebbe essere realizzato in 6/7 mesi (si pensi per esempio che la previsione del ponte Morandi si aggira a circa 12 mesi), dopo decine di selfie e promesse del nostro sindaco, ancora oggi i lavori, per l’ennesima volta, sono fermi. I cittadini costretti a guadare il torrente o a percorrere una mulattiera sfatta, larga una carreggiata, senza protezioni di sicurezza e col fondo stradale pieno di voragini, che ti porta a Pellaro attraversando Macellari. Ricordo al sindaco e alla sua amministrazione che il loro compito è amministrare ed organizzare la città. Dovrebbero svegliarsi, dal comodo torpore dei privilegi che loro hanno e dare risposte ai cittadini”.