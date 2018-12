Reggio Calabria scende in piazza contro la chiusura dell’Istituto De Blasi: polemiche per l’assenza del Sindaco [FOTO e INTERVISTE]

22 dicembre 2018 15:12

Reggio Calabria, chiusura De Blasi: pubblica manifestazione di protesta nel piazzale antistante l’Istituto

Questa mattina la Dirigenza e tutto il Personale dell’Istituto Clinico “De Blasi” di Reggio Calabria, ha organizzato una Pubblica manifestazione di protesta nel piazzale antistante l’Istituto per protesta riguardo la chiusura dell’istituto. Tante le persone presenti alla manifestazione, dipendenti, associazioni di categoria, esponenti politici e di movimenti, ma anche consiglieri comunali e sindacalisti e tanti cittadini che da anni sono serviti da una delle strutture migliori della nostra città. E’ un momento drammatico per i 100 dipendenti della struttura ma anche per la popolazione che, in numero di più di 500 persone al giorno, veniva servita con grande professionalità dalla Struttura. Chiude una struttura che dopo 40 anni di servizio, ha assistito con professionalità, educazione e passione i cittadini reggini, a cui il diritto alla Salute è negato.

A Palazzo San Giorgio di Reggio Calabria si è tenuta una seduta del consiglio comunale dove è stato approvato un ordine del giorno, proposto dalla capogruppo di Forza Italia Mary Caracciolo ed approvato all’unanimità dall’intera assemblea, avente come oggetto la tutela della salute dei cittadini è che impegna il Sindaco a intraprendere le azioni adeguate e dovute con il Prefetto di Reggio Calabria e con il nuovo Commissario, al fine di porre rimedio al licenziamento dei dipendenti ed all’ennesima negazione del Diritto alla Salute per gli abitanti della città.

Presente anche Francesco Cannizzaro che dichiara di aver sentito il Commissario Cotticelli il quale ha dato la sua disponibilità ad un incontro per trovare una soluzione a questa grave situazione. Dure le parole del direttore dell’Istituto De Blasi, Eduardo Lamberti Castronuovo, “noi siamo pronti ad aprire domani ma senza i rimborsi non possiamo pagare gli stipendi, il Prefetto potrebbe precettarci, perchè non lo fa ed esce allo scoperto? Con il precetto del Prefetto noi apriremmo domani, evidentemente il nostro lavoro non è indispensabile per i cittadini di questa città“.

Polemiche per l’assenza del Sindaco Falcomatà e dell’Amministrazione Regionale.