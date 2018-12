Reggio Calabria, sit-in contro la chiusura dell’Istituto De Blasi: centinaia in piazza nella notte di Natale [FOTO e VIDEO INTERVISTA]

24 dicembre 2018 23:52

Reggio Calabria, nella notte di Natale sit-in contro la chiusura dell’Istituto De Blasi a piazza Italia: le immagini

Questa sera davanti alla Prefettura di Reggio Calabria si è svolto un sit-in per la chiusura dell”Istituto “De Blasi”. Ogni persona ha portato una candela e una lettera al Prefetto. Stamani il direttore dell’Istituto “De Blasi” Eduardo Lamberti-Castronuovo ha depositato un esposto contro le presunte irregolarità dei decreti del deposto Commissario Massimo Scura.

Il prefetto ha convocato per il 27 dicembre il nuovo commissario e le associazioni di categoria, per far fronte al problema ed evitare il perdurare della chiusura dell’Istituto “De Blasi”, e le conseguenze che toglieranno ai reggini il Diritto alla Salute e faranno crollare i livelli occupazionali in una città in cui sono già drammaticamente problematici.