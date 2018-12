Reggio Calabria: grande entusiasmo al PalaCalafiore per il Gran Galà dello Sport 2018 [FOTO e INTERVISTE]

13 dicembre 2018 22:16

Reggio Calabria: sport reggino euforico per la seconda edizione del Gran Galà dello Sport 2018. L’evento si è svolto al PalaCalafiore. Condipodero: “siamo molto soddisfatti come Coni regionale”

Sport reggino euforico per la seconda edizione del Gran Galà dello Sport 2018, organizzato dal CONI Point di Reggio Calabria e dal suo Delegato Marisa Lanucara, accolto con spirito propositivo e deliberato dalla Giunta, presieduta da Maurizio Condipodero. L’evento si è svolto questo pomeriggio, presso il Palacalafiore di Pentimele. Il progetto ha inteso gratificare al meglio gli atleti reggini distintisi nelle competizioni di carattere Nazionale, Internazionale, Mondiale nelle rispettive discipline, inserendoli in un contesto diverso dal solito campo di gara, nella fusione tra sport e spettacolo. Per la seconda edizione tra gli ospiti d’onore, è stata la voce e la prestanza fisica di Massimiliano Rosolino simbolo indiscusso del nuoto italiano e conduttore televisivo, campione olimpico e mondiale nei 200 metri misti, unitamente alla presenza dei pattinatori azzurri Luca Lucaroni e Rebecca Tarlazzi, Campioni del Mondo nella specialità delle coppie di artistico e il cantante lirico cosentino Stefano Tanzillo. Sintetizzando appieno la dinamicità e le caratteristiche essenziali dello Sport e dello spettacolo, il Gran Galà ha avuto l’obiettivo di dar merito agli atleti delle varie discipline olimpiche che hanno portato alto il nome della Città di Reggio Calabria, pronti a recitare sul palco un ruolo diverso dal consueto. Uno spettacolo che ha dato risalto ai protagonisti, ovvero tutte le Federazioni Sportive Nazionali aderenti, attraverso un vero e proprio countdown ascoltando la voce dei Presidenti Regionali, fortemente motivati per l’iniziativa. “Siamo soddisfatti come Coni Regionale- sottolinea il Presidente Maurizio Condipodero- in genere vengono sempre premiati i primi tre posti, premiare invece anche coloro che partecipano significa dare loro la forza per proseguire e migliorarsi nei risultati”.

