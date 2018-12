Reggio Calabria, vento di maestrale sfiora i 100km/h nella notte: alberi sradicati e danni in tutta la città [FOTO]

10 dicembre 2018 09:17

Maltempo nella notte a Reggio Calabria: il vento di maestrale ha sfiorato i 100km/h provocando gravi danni in tutta la città

Reggio Calabria si risveglia disastrata a causa del forte vento di maestrale che nella notte ha sfiorato i 100km/h provocando gravi danni dal centro alle periferie. Particolarmente colpita la zona del centro, dove sul Lungomare il forte vento ha sradicato un albero nei giardini situati all’altezza dell’Istituto Tecnico Economico “Piria” (vedi foto nella gallery). Gravi danni anche sul viale Amendola, dove il vento ha divelto un gazebo.

In base alle previsioni meteo, il vento rimarrà teso da Nord/Ovest per tutto il giorno di oggi, rinforzandosi ulteriormente in serata, tra le 20:00 e le 23:00. Domani, Martedì 11 Dicembre, si calmerà tornando alla normalità, ma le temperature diminuiranno sensibilmente per il primo freddo della stagione