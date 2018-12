Reggio Calabria: sabato al Teatro Cilea “Flashdance il musical”

4 dicembre 2018 11:44

Reggio Calabria: sabato al Cilea “Flashdance il musical”, con Valeria Belleudi e Lorenzo Tognocchi

Dopo il grande successo dell’ Opera Musical “La Divina Commedia”, sabato 8 dicembre (ore 21) al Teatro Cilea di Reggio Calabria arriva l’originale e imponente “Flashdance Il Musical”, che ha già registrato il sold out a Cosenza e Catanzaro. Lo spettacolare musical chiude “Fatti di Musica 2018”, la trentaduesima edizione del Festival del Live d’Autore diretto e organizzato da Ruggero Pegna, che ogni anno presenta in Calabria alcuni dei concerti e spettacoli musicali più attesi della stagione, premiandoli in varie sezioni con il Riccio d’Argento del celebre orafo crotonese Gerardo Sacco. “Flashdance il Musical” è tratto dalla memorabile pellicola del 1983 diretta da Adrian Lyne, con la sceneggiatura di Tom Hedley e Joe Eszterhaz e la protagonista Jennifer Beals nel ruolo di Alex. Nello spettacolo ritorna la sua colonna sonora da Oscar, con 20 milioni di copie vendute. Non mancheranno le hit più famose in lingua inglese: What a feeling, Maniac, Gloria, Man Hunt, I love Rock’n Roll. La regia è affidata alla brillante Chiara Noschese, affermata attrice di teatro, casting director e regista di family show quali “Il Piccolo Principe” e “Le Avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie”, che con “Flashdance il Musical” firma la sua prima regia di un importante titolo internazionale. A interpretare Alex e Nick saranno Valeria Belleudi e Lorenzo Tognocchi di Amici. Coreografie, musica e canzoni sono di Robert Cary e Robbie Roth. Suggestive scenografie, proiezioni e luci, faranno da cornice ad una grande storia d’amore, di amicizia e di riscatto personale, la storia di un sogno e del coraggio di poterlo realizzare. Uno spettacolo ricco di grandi temi universali senza tempo, portati in scena da un cast di straordinari performer: Flashdance il Musical a Reggio sarà premiato con il riconoscimento di “Fatti di Musica” come “Miglior Musical del 2018”. Ritirerà il premio Massimo Fregnani per Vivo Concerti che ha distribuito il tour. Completano il ricco cast: Elisa Lombardi (Gloria), Ilaria De Rosa (Kiki), Rossella Contu (Tess), Marco Stabile (Jimmy), Roberto Vandelli (Harry), Michael Altieri (C.C.), Altea Russo (Hannah), Lorena Crepaldi (Louse/mrs Wilde). Ed ancora l’ensemble, con Giorgia Cino, Alessandra Gregori, Veronica Lepri, Renato Tognocchi, Giovanni Abbracciavento, Gianluca Briganti. Infine, il gruppo swing: Giorgia Arena (Female), Angelo di Figlia (Male/Dance Captain).

La prevendita dei biglietti è regolarmente in corso in tutti i punti Ticketone (Reggio: B’art, a fianco Teatro) e online ai siti www.ticketone.it e www.ruggeropegna.it. Tutte le informazioni sono reperibili al numero telefonico 0968441888. L’edizione 2018 del Festival “Fatti di Musica”, media partner Radio Juke Box, unico e storico festival regionale di grandi eventi nazionali e internazionali, è realizzata in collaborazione con l’ Assessorato alla Cultura della Regione Calabria, nell’ambito dei Grandi Festival Internazionali Storicizzati e, per alcune sezioni, con il Festival “Alziamo il sipario” dell’ Assessorato alla Cultura del Comune di Reggio Calabria. Come ogni anno, non sono mancate le interazioni con altri prestigiosi festival storicizzati e Comuni di tutta la Calabria. “E’ stata un’ennesima straordinaria edizione – afferma Ruggero Pegna – che ha regalato grandi emozioni, come quelle appena vissute con La Divina Commedia e si chiude con un musical molto bello, pieno di energia e con un grande allestimento. Una vera festa di musica che anticipa un 2019 altrettanto ricco di eventi e con diversi bellissimi musical originali. Ringrazio – ha concluso Pegna – il sindaco Falcomatà, gli assessori Giovanni Latella e Irene Calabrò, il dottor Umberto Giordano e tutto l’Assessorato alla Cultura del Comune di Reggio da lui diretto, per la preziosa collaborazione e la sinergia che ha unito i nostri Festival, consentendo l’effettuazione a Reggio di spettacoli eccezionali, sia al chiuso sia all’aperto, nelle straordinarie location che ha questa splendida Città, unica per le sue bellezze paesaggistiche e il ricco patrimonio culturale”.