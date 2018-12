Reggio Calabria, Ripepi: “la città sta andando a rotoli, speriamo che la prossima amministrazione possa risollevare la situazione” [FOTO e INTERVISTA]

1 dicembre 2018 15:05

Reggio Calabria, Ripepi: “quello che sta avvenendo è gravissimo, bisogna far capire ai cittadini l’entità dei danni di questa amministrazione”

“Quello che sta avvenendo è gravissimo, bisogna far capire ai cittadini l’entità dei danni di questa amministrazione”, sottolinea il consigliere Massimo Ripepi, durante la conferenza stampa dal titolo: “Reggio in fumo” , indetta stamani a Palazzo San Giorgio. “Che cosa hanno fatto il sindaco Falcomatà e l’assessore Marino in questi 3 anni e mezzo? Questa città sta andando a rotoli, con i tir che passeranno per il porto di Reggio Calabria e l’autorità portuale dello Stretto che perde il suo gioiello primario, il porto di Gioia Tauro. Sull’aeroporto viene nascosto il piano industriale, evidentemente perché non è un bel piano per Reggio Calabria o perché addirittura non esiste. Speriamo che la prossima amministrazione possa rimettere le fondamenta alla nostra distrutta Reggio Calabria”, conclude.

