Reggio Calabria: scongiurato lo spostamento dei TIR da Villa S. Giovanni al Porto. Cannizzaro: “il merito è del Centro/Destra unito” [FOTO e INTERVISTA]

21 dicembre 2018 16:16

Reggio Calabria, Cannizzaro: “l’arrivo dei Tir non solo avrebbe avuto una ricaduta negativa in termini ambientali di sicurezza e viabilità ma avrebbe impedito anche lo sviluppo del Porto come porto turistico. Io ribadisco che questa ipotesi grazie al centrodestra è assolutamente scongiurata”

Stamani presso la segreteria politica dell’On. Francesco Cannizzaro a Reggio Calabria, nonché nuova sede del rinnovato Coordinamento

Provinciale di Forza Italia, si è svolta la conferenza stampa del Centro/Destra unito (Forza Italia, Movimento Nazionale per la Sovranità, Lega Salvini Premier, Fratelli d’Italia, UDC, Reggio Futura, Stanza 101-Ama Reggio, Centro Studi Tradizione e Partecipazione, Alleanza Calabrese) sulla vicenda che riguarda l’ipotesi scongiurata di spostamento del traffico pesante gommato da Villa S. Giovanni al porto di Reggio Calabria. “Abbiamo assistito in questi anni all’inerzia ed all’incapacità politica della giunta cittadina e regionale– sottolinea Cannizzaro- non è stato mosso un dito per scongiurare questa bomba sociale, il centrodestra ha in maniera unitaria annunciato diverse iniziative locali che hanno avuto ripercussioni a Roma. L’arrivo dei Tir al Porto non solo avrebbe avuto una ricaduta negativa in termini ambientali di sicurezza e viabilità ma avrebbe impedito anche lo sviluppo del Porto di Reggio come porto turistico. Io ribadisco che questa ipotesi grazie al centrodestra è assolutamente scongiurata, abbiamo suggerito l’approdo su Bolano che non solo noi ma soprattutto i tecnici hanno individuato come la soluzione più fattibile”. Cannizzaro tuona poi sull’intervento della deputata cinquestelle Dieni, che ha accusato l’esponente di Forza Italia di “prendersi meriti non suoi”. Sulle regionali Cannizzaro afferma: “il candidato regionale del centrodestra è ufficialmente Mario Occhiuto, dal prossimo anno ci saranno delle novità che avvieranno una campagna elettorale che ridarà speranza alla nostra città”. Il leader di Reggio Futura, Giuseppe Agliano, nel suo intervento, fa un appello a tutti i partiti di centro/destra, affinchè “si accelleri sulla scelta del candidato sindaco che possa sconfiggere la fallimentare giunta Falcomatà”.

Reggio Calabria: scongiurato lo spostamento dei TIR da Villa al Porto, ecco le parole di Cannizzaro [VIDEO]