Reggio Calabria: presentata l’associazione genitori bimbi autistici “Il volo delle farfalle-evoluzione autismo” [FOTO e VIDEO]

21 dicembre 2018 18:53

Reggio Calabria: presentata questo pomeriggio a Palazzo Alvaro l’associazione genitori bimbi autistici “Il volo delle farfalle – evoluzione autismo”

E’ stata presentata questo pomeriggio presso la sala Biblioteca di palazzo “Alvaro” a Reggio Calabria, l’associazione genitori bimbi autistici “Il volo delle farfalle – evoluzione autismo”. Insieme al presidente dell’associazione Angela Villani e ad alcuni genitori membri della Onlus, il vicesindaco della Città Metropolitana Riccardo Mauro che ha mostrato sensibilità e impegno per aiutare con progetti mirati, tutti i bimbi soggetti dallo spettro autistico.

A spiegare le finalità dell’associazione la presidente Villani, mamma del piccolo Matteo che ci tiene a precisare che “il suo ruolo è quello di essere la mamma di tutti i Matteo, Giovanni, Maria, di tutti i bambini autistici che vogliono avere un futuro migliore. Dobbiamo consentire ai nostri bimbi di essere un domani uomini e donne autonomi, autosufficienti e, sopratutto, felici”. Pienamente concorde il vicesindaco Mauro che aggiunge: Matteo è un bimbo fortunato, come tutti i vostri figli che possono contare su mamme e papà amorevoli pronti a lottare contro tutto e tutti. Le cause dell’autismo sono oggi ancora sconosciute e purtroppo, molti non sanno cosa sia questa patologia. Come Città Metropolitana faremo tutto ciò che è possibile e con interventi tempestivi e appropriati possiamo migliorare le capacità comunicative, le autonomie individuali e sociali e la qualità della vita dell’intero nucleo familiare”.