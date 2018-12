Reggio Calabria: l’AS Medici Melito ha conquistato la Supercoppa italiana Medici

10 dicembre 2018 15:51

Allo Stadio Comunale Oreste Granillo di Reggio Calabria l’AS Medici Melito si è aggiudicata la Supercoppa italiana Medici

Ieri, Domenica 9 Dicembre nella suggestiva cornice dello Stadio Comunale Oreste Granillo di Reggio Calabria, l’AS Medici Melito del Presidente Antonino Zavettieri e di mister Pasquale Mordà si è aggiudicata la Supercoppa italiana Medici, ai danni dei cugini e colleghi di Reggio Calabria. Grande partecipazione sugli spalti per l’evento che per la prima volta ha visto fronteggiarsi le due squadre reggine vincitrici dello Scudetto del campionato dei Medici (Medici Reggio) e della Coppa Italia della stessa categoria (AS Medici Melito).

Un plauso ai camici bianchi ionici che da matricola riescono ormai da anni a imporre la propria legge a realtà molto più ambiziose.