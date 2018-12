Reggio Calabria: Babbo Natale di Angeli Bianchi consegna i doni in chirurgia pediatrica [FOTO]

27 dicembre 2018 22:00

Anche quest’anno gli Angeli Bianchi con il loro Babbo Natale, hanno consegnato i doni ai piccoli in degenza presso il reparto di chirurgia pediatrica del policlinico reggino, in cui prestano servizio di volontariato, nelle mattinate di mercoledi 19 e giovedi 20 dicembre. Doppia data quest’anno da parte dei volontari, per poter consegnare ancora più doni a bambini diversi, e allietare più possibile queste giornate di festa. Sempre presenti per cercare di donare un sorriso anche alle famiglie, che insieme ai figli, condividono ansie e paure del ricovero e operazione. Questa settimana si è rinnovato questo momento magico del periodo natalizio, in cui ce stato il consueto scambio di auguri tra i volontari e lo staff medico ed infermieristico del reparto, del primario dott. Mariano Barbalace. “Un ringraziamento particolare, sottolinea il presidente Albanese Maurizio, lo vogliamo dare al dopolavoro ferroviario reggino, ed al suo presidente Franco De Marco, che hanno incentivato la realizzazione di un evento solidale, per supportare questo momento, ed a tutti gli artisti presenti al Natale in solidarietà 8: Deborah Chiricosta, Asd Pretty Woman, le stiliste Caterina Neri, Maria Ambroggio e Valentina Romeo, Maria Ripepi e la Nuova compagnia DAMS, e tutte le modelle che hanno sfilato durante la serata, al tecnico video Antonio Rieto e il fotografo amatoriale Pietro Cuzzola, e all’amica Maria Gallo. Nota dolente, continua Albanese, è il tirarsi indietro, da parte di un partner, sul sostegno per l’acquisto dei doni come precedente comunicato, (seguirà nota stampa a breve), quindi una donazione mai arrivata ma che non ci ha fermato, in quanto ho provveduto in prima persona a coprire le spese mancanti, perchè il sorriso di un bambino, vale più di qualsiasi cosa.”

Per gli aggiornamenti di Angeli Bianchi onlus e le date degli eventi, potete seguirli sulla pagina facebook: Angeli Bianchi onlus, su telegram: angelibianchinonlus o tramite email: assoangelibianchi@hotmail.it.