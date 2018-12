Reggio Calabria, altro che “acqua del Menta”: maxi perdita in via Itria, case senz’acqua [FOTO]

28 dicembre 2018 18:35

Reggio Calabria, case senz’acqua in via Itria nella zona sud della città per una maxi perdita abbandonata 20 giorni

E’ stata finalmente riparata nelle ultime ore la maxi perdita d’acqua bianca di via Itria (all’altezza del n° civico 34, subito dopo il semaforo del viale Calabria): da circa 20 giorni. Centinaia di residenti sono rimasti senz’acqua per tre settimane, e ancora oggi il disagio idrico persiste: nelle ore serali e notturne l’acqua non riesce ad arrivare ai piani alti delle abitazioni, di giorno ne arriva appena un filo. Doveva essere il primo Natale con l’acqua della Diga del Menta per Reggio Calabria, invece persistono i disagi idrici di sempre che, anzi, sono aggravati da perdite e disservizi.