Reggio Calabria: rinviata l’accensione dell’Albero di Natale a Piazza Duomo, cittadini delusi e il villaggio natalizio resta al buio [FOTO]

12 dicembre 2018

L’Albero di Natale a Piazza Duomo a Reggio Calabria per ora non si accende. La cerimonia era fissata per questa sera alle ore 18:00 ma, seppur tanti cittadini avevano risposto presente all’appello dell’amministrazione comunale, solo alle 18:30 è arrivato in fretta e furia l’assessore Muraca, il quale ha comunicato il rinvio per le avverse condizioni meteo suscitando sentimenti di delusione tra i tanti cittadini presenti. La situazione risulta grottesca: il motivo ufficiale è il meteo ma tra i cittadini serpeggiano dei dubbi sul funzionamento in sè delle luci dell’albero natalizio. Inoltre, i commercianti delle casette sono imbufaliti: tutte le piazze sono illuminate tranne il villaggio natalizio a Piazza Duomo. L’accensione adesso è rinviata a venerdì alle 18:30, speriamo sia la volta buona…