Reggina, il progetto per ripartire: “serve qualcuno che voglia investire, puntiamo alla prossima stagione”

7 dicembre 2018 22:25

Reggina, il progetto per ripartire: “gli amaranto sono un fenomeno che va oltre l’aspetto sportivo, raccontare la storia della squadra significa raccontare la storia della città”

Questa sera ultimo incontro a Palazzo Alvaro a Reggio Calabria dell’iniziativa “la Storia Amaranto” con la presenza del Sindaco e con lo storico Direttore Sportivo degli amaranto, Gabriele Martino. Il primo cittadino afferma: “la Reggina è un fenomeno che va oltre l’aspetto sportivo, raccontare la storia amaranto significa raccontare la storia della città. Serve qualcuno in grado di investire, sempre con il supporto delle istituzioni. L’obiettivo è quello di far partire un nuovo progetto dalla prossima stagione”. Interessanti indicazioni anche dall’intervento di Gabriele Martino: “Reggio Calabria è ancora ambiziosa nel calcio? E’ questa la domanda più importante a cui dobbiamo dare una risposta. Ci siamo sempre contraddistinti per la passione ed i sacrifici, dobbiamo tornare ad essere ambiziosi. Serve fare squadra, tutti devono dare la propria disponibilità. Come ritornare al alti livelli? Attraverso il lavoro ed il sacrificio.