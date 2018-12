Serie C: la Reggina manca la 4ª vittoria consecutiva, il Trapani pareggia al 92′ su rigore [CLASSIFICA]

30 dicembre 2018 18:25

Serie C, risultati e classifica: sfortunata la Reggina che fallisce la 4ª vittoria consecutiva al 92′, rigore per il Trapani. Goleada del Catanzaro a Potenza, sconfitta per il Rende contro la Paganese. Tre punti d’oro anche per la Vibonese

Serie C, risultati e classifica- La Reggina è sfortunata: a causa di un rigore al 92′ (tocco di mano di Conson) fallisce la 4ª vittoria consecutiva. La squadra di Cevoli passa subito in vantaggio con un gol di Redolfi al 7′. Il primo tempo finisce senza grosse emozioni. La ripresa si apre con un Trapani pimpante che cerca a tutti i costi il pari, sfiorandolo più volte. In pieno recupero dagli undici metri Corapi non sbaglia. Gli amaranto scendono all’8° posto in classifica. Allo stadio erano presenti anche i nuovi proprietari del club, i quali hanno promesso nuovi acquisti nel mercato di gennaio. Sarà un caso ma, dopo la cessione del club da parte di Praticò, la Reggina sembra rinata e la squadra galvanizzata: di certo l’incertezza del futuro e la confusione in società non hanno fatto altro che creare tensione ai calciatori e allo staff tecnico. Adesso si può pensare al futuro con sentimenti positivi. Il Catanzaro strapazza il Potenza e conquista i tre punti con una goleada, male il Rende che perde in casa contro la Paganese. La Vibonese conclude il 2018 con una vittoria contro il Bisceglie e si assesta all’8° posto in classifica.

RISULTATI:

Juve Stabia- Siracusa 1-0

Catania- Monopoli 2-0

Potenza- Catanzaro 1-5

Reggina- Trapani 1-1

Rende- Paganese 1-2

Rieti- Matera 4–0

Sicula Leonzio- Viterbese 0-2

Vibonese- Bisceglie 2-0

Cavese- Casertana 0-0

