Reggina, sarà un 2019 stellare: nuova proprietà e acquisti importanti, la Serie B non è più un’utopia

31 dicembre 2018 12:11

Reggina: Praticò esce di scena, sarà Gallo il nuovo presidente. L’imprenditore romano ha promesso grandi acquisti a gennaio, la piazza vuole la Serie B

La Reggina, finalmente, pensa in grande. Con l’uscita di scena di Praticò e l’entrata di Luca Gallo, imprenditore di origine calabrese, legato alla M&G, Holding che si occupa della gestione di servizi in appalto e del direttore generale della M&G, Vincenzo Iriti, per gli amaranto si apre una nuova storia (ieri presenti allo stadio). La nuova proprietà ha promesso due grandi acquisti a gennaio per tentare la scalata alla classifica di Serie C e puntare dritti alla B. La squadra di Cevoli, in effetti, ha dimostrato di avere le potenzialità per tentare la promozione: viene da tre vittorie consecutive ed un pareggio, quello di ieri, ieri che lascia l’amaro in bocca (pari del Trapani al 92′ su rigore). I tifosi sono euforici di Luca Gallo e sognano in grande: la piazza merita qualcosa in più visto i trascorsi per 9 anni in Serie A ed i vari calciatori scoperti e lanciati. Il 2019 sarà decisivo per capire realmente dove la Reggina può arrivare.