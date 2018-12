Milazzo: primo appuntamento con il contest “Ragazza e ragazzo dell’anno” [FOTO]

11 dicembre 2018 10:51

Primo appuntamento a Milazzo con il contest “Ragazza e Ragazzo dell’Anno”, abbinato a “Little Babies Italia”

Al ristorante pizzeria Al Torchio di Milazzo, in via Piave 27, si è tenuta la prima selezione del contest “Ragazza e Ragazzo dell’Anno” 2018-2019 abbinato al concorso per bambini “Little Babies Italia”.

Due concorsi nati insieme e svolti nella stessa sera per offrire al pubblico una vasta gamma di spettacolo e divertimento.

Presentatore ufficiale Francesco Anania, organizzatore di eventi e speaker radiofonico di Radio Milazzo.

Coadiutrice fondamentale Nuccia Sottile, a capo di uno staff qualificato da cui spiccano la talentuosa cantante e coreografa Gabriella Bisignano e la coreografa Monica Motta, aspirante notaio e vincitrice di diversi titoli tra cui “Ragazza e Ragazzo dell’Anno” 2016, “Miss Stella dello Stretto” 2017 e vincitrice della Fascia Sponsor Amen Gioielli ricevuta in Romagna nel 2018 in occasione del concorso nazionale “Miss Reginetta d’Italia”.

Le 10 ragazze protagoniste in gara della nuova edizione di “Ragazza e Ragazzo dell’Anno” sono: Ambra Squillaci, Asia De Francesco, Debora Nania, Francesca Saltalamacchia, Giuliana Diletta Gigante, Jessica Munafò, Loredana Milone, Maria Grazia Morabito, Martina Occhino, Swami Barbera.

I 9 ragazzi partecipanti: Antonio Isgrò, Davide Di Natale, Francesco Salmeri, Gioele Pio Molino, Luigi Bucca, Marco Antonio Iannello, Rosario Luscari, Simone Pantè, Thomas Genuardi.

Alla fine della serata 4 ragazze e 4 ragazzi hanno portato a casa Titoli importanti che, nell’arco del contest, contribuiranno a individuare i vincitori.

Le ragazze qualificate sono state: Ambra Squillaci Ragazza dell’Anno Drugstore; Martina Occhino Ragazza dell’Anno Style; Debora Nania Ragazza dell’Anno Vapers Club; Asia De Francesco Ragazza dell’Anno Simpatia.

I ragazzi che si sono distinti sono: Rosario Luscari Ragazzo dell’Anno Cinema – Ass. Apoxiomeno; Marco Antonio Iannello Ragazzo dell’Anno in copertina; Davive De Natale Ragazzo dell’Anno In… Viaggio; Antonio Isgrò Ragazzo dell’Anno Golden.

Quest’anno nel concorso di “Little Babies Italia” sono state introdotte le categorie così da esaltare maggiormente le qualità dei bambini.

La Categoria Masquotte è stata dedicata ai bimbi da 0 a 3 anni, così sulla passerella hanno potuto sfilare Aurora Bucolo di 18 mesi, Ketrin Romeo di 3 anni, Salvatore Collovà di 2 anni e Davide Milano di 3 anni.

I bambini della Categoria 4-8 anni sono Morena Salvato 4 anni, Nicole Italiano 4 anni, Marta Salvadore 5 anni, Rebecca Piemonte 6 anni, Azzurra Scuderi 7 anni, Mariella Abbate 8 anni, Samuele Impalà 5 anni, Alessandro Maio 8 anni.

La terza Categoria è stata dedicata ai bambini dai 9 ai 13 anni. I concorrenti sono: Nicole Gentile 9 anni, Chiara Impalà 10 anni, Karol Piemonte 10 anni, Martina Maio 10 anni, Gaia Sottile 11 anni, Aurora La Rosa 11 anni, Michela Salvadore 12 anni e Giada Arrigo 13 anni.

Tutti i bambini sono stati premiati grazie alla gentile concessione degli sponsor.

Le bambine che hanno portato a casa i titoli sono Morena Salvato fascia Overkids, Ketrin Romeo fascia Cinema – Premio Apoxiomeno, Martina Maio fascia Sorriso, Nicole Italiano fascia Fantasia; Aurora Bucolo fascia In… Copertina; Martina Salvadore fascia Simpatia.

I bambini: Davide Milano Little Babies Italia Overkids e Samuele Impalà Little Babies Italia Cinema – Premio Apoxiomeno.

I partecipanti di entrambi i concorsi hanno sfilato davanti alla giuria formata dalla scrittrice Valentina Di Salvo, dalla psicologa e scrittrice Melinda Giorgianni, da Nuccio Alierti showmen e organizzatore di eventi, dalla cantante Francesca Bartolone e dalla presidentessa di giuria Alessandra Passantini, vincitrice del concorso “Ragazza e Ragazzo dell’Anno” 2012.

Ospiti della serata: i ballerini della scuola di danza Balli sotto la luna e il musicista Luca Sindoni.

Invitati speciali: Chiara Siciliani e Alessio Genovese vincitori di “Ragazza e Ragazzo dell’Anno” 2018; Jeferson Fiumara vincitore della categoria Teen Ager sempre di “Ragazza e Ragazzo dell’Anno 2018”; i due bambini che si sono distinti nell’ultima edizione di “Little Babies Italia”, Filippo Miano e Sofia Puliafito.

Durante la selezione è stato presentato il progetto editoriale Ragazza e Ragazzo dell’Anno – Protagonista curato dalla scrittrice presente in giuria Valentina Di Salvo.

Progetto nato per mettere in risalto la personalità dei partecipante e per aiutare tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo delle sfilate offrendo consigli utili e sfruttabili nell’immediato.

Spesso e volentieri infatti si crede che le sfilate siano una realtà relegata a ragazzi privi di determinazione e personalità, che sfruttano l’unica qualità estetica donata dalla natura perché carenti di intelletto. Uno stereotipo, un concetto che necessita di destrutturazione.

I partecipanti sono ragazzi talentuosi e studiosi, dotati di tantissime qualità che verranno raccontate dall’immortale profumo di un libro.

Il lavoro verrà pubblicato alla fine del concorso 2019 e conterrà capitoli dedicati ai concorrenti, fotografie, curiosità sul backstage, consigli utili e sfruttabili su come affrontare e vivere una sfilata con serenità, l’emozione del primo shooting fotografico e interviste rilasciate dagli esperti del settore.

Durante la serata è stato proiettato il nuovo Spot 2019 di “Ragazza e Ragazzo dell’Anno” realizzato da Emanuele Torre. Un lavoro curato nei dettagli sfruttando diverse tecniche cinematografiche come lo Slow Motion, il Close Up o l’Aerial Shot dall’effetto emozionale garantito. Spot visionabile anche sulla pagina Facebook dedicata al concorso.

La seconda serata di selezione del concorso non è ancora stata fissata.

Intanto per il terzo anno consecutivo ritorna l’evento tanto atteso: “Aspettando Babbo Natale”, che si svolgerà venerdì 21 dicembre nel ristorante pizzeria Al Torchio di Milazzo in via Piave 27, vivendo così la magia delle feste.

In gara ci saranno i bambini protagonisti di Littles Babies Italia d 0 A 13 anni e i Teen Ager di Ragazza e Ragazzo dell’Anno dai 13 ai 16 anni.

Sarà una serata all’insegna del divertimento e delle novità: tra balli di gruppo, sfilate di moda e tantissimi ospiti si svolgerà una grande tombolata con il pubblico e verrà sorteggiato un delizioso cesto natalizio.

Inoltre un simpaticissimo Babbo Natala consegnerà i doni a tutti i partecipanti.

Una serata divertente per grandi e piccini gustando una delle pizze più buone del nostro territorio.