Messina: pericoli sulla S.S. 113 ad Acqualadrone [FOTO]

9 dicembre 2018 10:44

Messina, il consigliere Biancuzzo sollecita interventi: “Mettete in sicurezza la ss 113 ad Acqualadrone”

Pericoli sulla strada statale 113 dir ad Acqualadrone. Lungo i bordi delle strade la fitta vegetazione compromette la visuale agli automobilisti. A segnalare la situazione nel villaggio della zona nord di Messina è il consigliere della VI Circoscrizione Mario Biancuzzo, che scrive all’Amministrazione affinché siano adottati interventi tempestivi: “Ai bordi della strada crescono spontaneamente alberi di acacia che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale determinando la copertura della visuale agli automobilisti che si immettono sulla strada ad alta densità di traffico ostruendo il campo visivo a tutti gli automobilisti provenienti dal villaggio rivierasco di Acqualadrone. Accertato che, lo specchio parabolico esistente da sempre è mancante, sicuramente, rotto causa forti venti e quindi aumentano i pericoli per tutti visto che l’uscita si presenta in curva”.

Biancuzzo chiede quindi al sindaco: “di intervenire autorevolmente sui responsabili del settore per il ripristino dello specchio parabolico all’incrocio, al bivio uscita sulla strada statale 113/dir. Acqualadrone, in quanto la viabilità è particolarmente ridotta ed in curva, si precisa che il paletto esiste ed è in buone condizioni”.

E all’Anas: “di effettuare tutti i lavori necessari con l’abbattimento di tutti gli alberi che ostruiscono la visibilità con attrezzature ed idonei mezzi per evitare incidenti stradali, non voglio fare allarmismo ma prevenire e meglio che curare. Dichiaro sotto la mia responsabilità, anche se non sono un tecnico, che esistono pericoli e si potrebbero verificare incidenti stradali”.

Nella gallery le immagini scattate dal consigliere sul posto.