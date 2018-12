A Palermo le opere di Antonello da Messina si mettono in mostra

14 dicembre 2018 23:15

Palermo, l’esposizione dei capolavori di Antonello da Messina lascia tutti a bocca aperta: i percorsi iconici di Palazzo Abatellis incantano

Per la prima volta riunite in una mostra nella galleria dell’Abatellis di Palermo, le 15 opere di Antonello da Messina, uno dei più grandi artisti di tutti i tempi. Un percorso iconico curato da Giovanni Carlo Federico Villa, arricchito dei ritratti più celebri dell’artista siciliano. L’esposizione è stata promossa dalla Regione Siciliana in collaborazione con il Comune di Milano, con cui si è deciso di lasciare le realizzazioni a Palermo fino al 10 Febbraio per poi spostarle presso il Palazzo Reale.

Quindi non aspettiamo ancora molto, godiamoci le incantevoli meraviglie che per graziarsi i nostri occhi, dopo ben cinque secoli, si sono riunite dando vita ad uno scenario spettacolare.