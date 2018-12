Oliverio continua lo sciopero della fame, CasaPound Calabria dona pacchi con alimenti

20 dicembre 2018 13:03

CasaPound Calabria ha donato ieri mattina dei pacchi con alimenti

“Ieri mattina i militanti di CasaPound Calabria, hanno fatto recapitare un pacco di “derrate alimentari” al presidente della Regione Mario Oliverio. Non appena appresa la notizia che il presidente Mario Oliverio, in queste ore sta portando avanti lo sciopero della fame ( Mimmo Lucano Docet) in segno di protesta per il suo coinvolgimento in un inchiesta giudiziaria, ci siamo subito adoperati per impedire questo “eroico gesto”.Speriamo che il presidente possa accettare il nostro pacco alimentare, ( lo scatolone è Aiuto-Ue per farlo sentire ancora di piu’ a suo agio), bloccare subito lo sciopero della fame e fare un regalo di Natale a tutti i calabresi: Dimettersi”. Lo afferma in una nota CasaPound Calabria.

Di seguito la lettera inviata al presidente:

Al Presidente della Regione Calabria Gerardo Mario Oliverio



Illustre Presidente,

non appena appresa la tragica notizia della disavventura giudiziaria che l’ha colpita, per abuso d’ufficio con “forte rischio di corruzione”, come affermato dal PM che cura le indagini ma soprattutto aver appreso dalle principali testate giornalistiche nazionali del suo “eroico” gesto di voler iniziare lo sciopero della fame , ci siamo da subito adoperati per cercare di impedirlo. Come lei in questi ultimi 5 anni e non solo, si è speso per i calabresi in modo

esemplare e impeccabile (mai avuto un presidente così presente e capace) è giusto che anche noi cittadini facciamo la nostra parte. La preghiamo dunque di voler accettare questo pacco di “derrate alimentari” per scongiurare subito e bloccare immediatamente il Suo minacciato sciopero della fame. Speriamo possa gradire la nostra disponibilità ad aiutarla, come lei del resto in questi anni ha aiutato i suoi “amici”.