Reggio Calabria: due eventi ad Ardore nel weekend di Natale [FOTO]

25 dicembre 2018 20:18

Reggio Calabria: altri due eventi ben riusciti ad Ardore nel weekend di Natale

Altri due eventi ben riusciti ad Ardore nel weekend natalizio promossi dal comitato spontaneo nato dall’associazione Anas e partecipato da numerosi cittadini e dalle associazioni SaperArte, Caritas Parrocchiale e Orme di Cultura. Ha iniziato Mr. Muscolo & i suoi Estrogeni il 23 dicembre in p.zza Concordia con un palco improvvisato sul Sacrato della Chiesa che ha creato un’atmosfera particolare e con due ore di coinvolgente concerto, arricchito dalle animatrici de “il paese dei balocchi” e dalla sagra delle zeppole promossa dalla Caritas; Si è proseguito il giorno di Natale, nel pomeriggio, dove Babbo Natale ha consegnato ai tanti bambini che il 16 avevano portato la letterina, ed ai tanti aggiuntisi in questi giorni, i desiderati regali. Un pomeriggio di festa dove la piazza del piccolo paese locrideo si è rianimata e riempita di bambini e genitori che gioiosamente hanno trascorso assieme qualche ora. Il comitato concluderà le sue manifestazioni sabato 29 in piazza Dante alle ore 18 con il concerto del “trio acustico poesia marginale”, sempre con l’appoggio delle animatrici per i più piccoli e con stand gastronomici.