Natale in musica per gli allievi dell’IC Giovanni XXIII di Villa San Giovanni

17 dicembre 2018 21:55

Il Natale è vicino e, come ogni anno, tutti gli studenti dell’Istituto comprensivo IC Giovanni XXIII, partendo dalle scuole dell’infanzia per giungere fino la secondaria di primo grado, sono pronti per augurare buone feste con tante manifestazioni ed eventi musicali. Un cartellone ricco di appuntamenti inaugurato il 14 dicembre con il Concerto di Natale degli alunni delle classi di flauto e di chitarra dei professori Raffaella Santoro e Carmelo Candido del corso ad indirizzo musicale insieme agli alunni del progetto di potenziamento di pianoforte della professoressa Laura Benedetti Isidori. In circa 80, i musicisti in erba dell’ Orchestra “Giovanni XXIII” hanno donato alla dirigente dell’Istituto, Grazia Maria Trecroci, e ai presenti una magica atmosfera natalizia facendo da apripista per le altre manifestazioni. Il concerto si è svolto presso la Chiesa Maria SS. del Rosario di Villa con il benestare del parroco Padre Pasquale Macchia. Altri tre grandi appuntamenti sono adesso attesi al Giovanni XXIII. Il 19 dicembre alle ore 17.30, presso l’auditorium della scuola media “R. Caminiti”, gli allievi delle classi di pianoforte ed Arpa dei professori Roberto Oppedisano e Stefania Cogliandro saranno impegnati nel brillante concerto natalizio “Armonie di Natale” che sarà riproposto in replica il 22 dicembre alle ore 18.30 presso la chiesa di Piale. Il 21 Dicembre sarà la volta dei bambini della scuola infanzia “Centro” che alle ore 18, insieme al Coro Maria SS. Di Porto Salvo in Cannitello e ai giovani della Conferenza San Vincenzo de Paoli, saranno impegnati in “Natale è…pace,amore e solidarietà” dove,oltre a cantare e a recitare poesie e riflessioni natalizie, avverrà la consegna di beni alimentari per il banco alimentare della chiesa di Cannitello. Sempre il 21 Dicembre, alle ore 17.30, presso l’aula Magna della scuola primaria villese, gli alunni della classe III A metteranno in scena il Musical “Natale che schianto”. Tutti invitati allora a vivere insieme le magiche atmosfere natalizie nell’attesa del giorno più emozionante dell’anno.