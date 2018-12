Natale a Capo d’Orlando: tombola vivente, concerti e solidarietà con la partita “Befane vs Babbe di Natale”

21 dicembre 2018 20:17

Entrano nel vivo le manifestazioni organizzate per il periodo natalizio a Capo d’Orlando

Domani, sabato 22 dicembre, alle ore 16,30 nello spezio della Lanterna Magica allestito nell’isola pedonale l’Associazione Culturale Tandem curerà l’organizzazione della tombola vivente di Natale. Alle 19, sempre nell’isola pedonale, “Concerto di Natale sotto l’albero”, proposto dall’Associazione Culturale Musicale “Città di Capo d’Orlando”.

Alle 21 al PalaValenti la scuola di danza Tersicore proporrà il saggio-spettacolo “Canto di Natale”.

Domenica 23 dicembre, poi, il campo di calcetto di Piazza Trifilò ospiterà la partita “Befane vs Babbe di Natale” organizzato dall’Assessorato alle Pari Opportunità insieme alle associazioni culturali e di volontariato. Il ricavato della partita e le donazioni raccolte durante le festività verranno destinate in beneficenza e consegnate il giorno dell’Epifania.

A partire dalle ore 18, poi, per le vie del centro si esibirà la “Jackson’s Pipes band”e alle 19,30, nel salone della Chiesa Cristo Re, spazio al saggio degli allievi dell’Associazione Culturale Musicale “Città di Capo d’Orlando”.

Intanto rimane aperta nella chiesa di Porto Salvo la mostra dei Presepi con uno spazio dedicato alle rappresentazioni della natività ambientate in scenari “orlandini”, dal faro al Bastione. L’Assessore al Culto Sara La Rosa nei giorni scorsi ha accompagnato alcune classi dei due Istituti Comprensivi a visitare la mostra.

Ieri, poi, grande partecipazione a “Natale con tutti”, l’iniziativa rivolta ad anziani e diversamente abili, organizzata dall’area Socio Assistenziale del Comune di Capo d’Orlando e dall’Assessorato alle Pari Opportunità, rappresentata dal consigliere incaricato Linda Liotta, in sinergia con l’Assessorato al Turismo.