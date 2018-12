A Messina la mostra di Arte Presepiale: 50 le opere esposte [FOTO]

28 dicembre 2018 14:38

La Mostra di Arte Presepiale a Messina sarà chiusa il 31 dicembre 2018 e aperta il primo gennaio 2019

La Mostra di Arte Presepiale a Messina sarà aperta anche il primo gennaio 2019 per festeggiare con i visitatori e gli appassionati del presepio il nuovo anno all’insegna della natività.L’esposizione è a ingresso libero ed è fruibile dal pubblico tutti i giorni, escluso il 31 dicembre, dalle 16.30 alle 20, sino al 6 gennaio 2019 e il 12 e 13 gennaio nei Chiostri dell’Arcivescovado, in via I Settembre 117.

Circa cinquanta le opere presenti, realizzate dai soci dell’associazione e da artisti ospiti della manifestazione e divise in tre settori: presepi, diorami e sculture.

La novità di questa edizione della Mostra di Arte Presepiale è un grande presepe napoletano lungo 7 metri, che raffigura la Napoli settecentesca, con i suoi vicoli, le taverne, gli abiti tipici e le attività dell’epoca.

Nel percorso della mostra è esposto anche il presepe che sarà sorteggiato durante la cerimonia conclusiva, il 13 gennaio 2019. Per tutta la durata dell’esposizione sarà possibile acquistare i biglietti per partecipare al sorteggio.

L’Associazione Amici del Museo ha curato il settore dedicato alla tradizione del presepe a Messina, esponendo antiche stampe e immaginette a tema natalizio.

L’angolo del workshop mostra dal vivo le tecniche utilizzate dai presepisti per realizzare i diorami e i presepi e permette di chiarire dubbi e soddisfare curiosità sulle tecniche di lavorazione. In questo settore è anche possibile avere informazioni sul corso di Arte Presepiale organizzato annualmente.

L’evento è inserito nel programma “Armonie dello spirito – Natale 2018″ ed è realizzato dall’Associazione Italiana Amici del Presepio sede di Messina in collaborazione con la Curia Arcivescovile, il gratuito patrocinio del Comune e la partecipazione dell’Ente Teatro di Messina.

È possibile concordare con gli organizzatori visite fuori orario di gruppi o scolaresche telefonando al numero 3495612109.