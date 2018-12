Messina: premio speciale Orione per i Vigili del Fuoco che hanno prestato i soccorsi nell’Hotel di Rigopiano [FOTO]

9 dicembre 2018 13:00

Consegnato il premio speciale Orione 2018 ed un attestato di benemerenza a personale del Comando VVF di Messina che ha partecipato alle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’Hotel Rigopiano

Il 6 dicembre, presso l’aula magna dell’Università degli Studi di Messina, l’associazione culturale MessinaWeb.eu, in collaborazione con l’Accademia Peloritana dei Pericolanti e il Kiwanis Club di Milazzo e Messina e con il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana, ha consegnato il premio speciale Orione 2018 ed un attestato di benemerenza a personale del Comando VVF di Messina che ha partecipato alle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’Hotel Rigopiano, in Provincia di Pescara, coordinando il CCS di Penne e il gruppo USAR per la messa in sicurezza dei resti della struttura alberghiera.