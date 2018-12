Messina: iniziativa “La Sinistra che Vogliamo”. Speranza: “scardinare il governo Lega-M5S” [FOTO]

1 dicembre 2018 21:32

A Messina l’niziativa politica “La Sinistra che vogliamo: aperta, autonoma, alternativa”. E’ intervenuto l’On. Roberto Speranza, Coordinatore Nazionale di Articolo Uno-MDP

Si è svolta questa mattina presso il Salone delle Bandiere del Comune di Messina l’niziativa politica “La Sinistra che vogliamo: aperta, autonoma, alternativa”. E’ intervenuto l’On. Roberto Speranza, Coordinatore Nazionale di Articolo Uno-MDP, insieme a lui il Coordinatore Regionale, Pippo Zappulla. Presenti, oltre molti iscritti e simpatizzanti del movimento della provincia di Messina, anche una delegazione del Coordinamento di Articolo Uno-MDP di Catania e rappresentanti di sindacati, partiti, movimenti, associazioni con cui in questi mesi il movimento ha avviato un percorso di confronto. L’on. Roberto Speranza, dopo una analisi delle questioni internazionali e nazionali, ha lanciato un grande cantiere che, a partire dall’Assemblea Nazionale in programma il 16 dicembre a Roma, abbia l’ambizione di offrire all’Italia una forza politiche che “a partire dai valori della sinistra e dell’ambientalismo sappia declinarli nel tempo presente per scardinare il blocco che si è stabilizzato con il governo Lega-M5S” . Tra le proposte del Coordinatore Nazionale di Articolo Uno MDP “un grande piano verde che investa in salvaguardia dell’ambiente e credi buona economia e buon lavoro da finanziare con un contributo di solidarietà dello 0,8% da applicare ai patrimoni oltre il 3 milioni di euro“.