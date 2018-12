Messina ecosostenibile, la Rai in città per un tour a bordo dei nuovi bus elettrici [FOTO]

21 dicembre 2018 12:36

Messina pionera del trasporto ecosostenibile: la Rai in città per un tour dimostrativo della nuova flotta elettrica Atm

La troupe Rai di Linea Verde Life in visita a Messina per i nuovi bus elettrici. Il Presidente Giuseppe Campagna, il Direttore Generale ff Natale Trischitta e il Direttore Tecnico/Esercizio Tranvia Vincenzo Poidomani, nella giornata di ieri hanno accompagnato i giornalisti Rai per un tour dimostrativo della nuova flotta elettrica, acquistata con i fondi europei del Pon Metro 2014–2020. Messina è la prima città in Sicilia e tra le prime in Italia a dotarsi di un’intera flotta di 16 bus elettrici per il trasporto pubblico urbano. Le riprese televisive sono state effettuate con il supporto tecnico-logistico dello staff comunicazione del ponmetromessina e dell’ufficio filmcommission Città di Messina. Il programma, condotto da Chiara Giallonardo e Marcello Masi, per la regia di Moira Anastagi Di Robilant, andrà in onda sabato 12 gennaio 2019.